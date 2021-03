LA SITUAZIONE

UDINE Ci saranno gli irriducibili dell'aperitivo, a riproporre l'ennesimo, ultimo, brindisi, prima che le saracinesche dei bar e delle osterie si riabbassino. E sarà la quarta chiusura imposta degli ultimi 12 mesi. Ci saranno ristoratori ed esercenti sempre più esasperati e frustrati per questi continui stop and go, molti di loro tra l'altro prossimi ad aderire allo sciopero nazionale delle partite Iva previsto per il 10 marzo. Ci saranno le forze dell'ordine a presidiare ed evitare assembramenti e sforamenti di orari già visti. Ci saranno gli studenti delle scuole medie e delle superiori che dopo solo un mese dall'essersi ritrovati assieme sui banchi di scuola, dovranno risalutarsi e darsi l'appuntamento online, da lunedì, perché sarà tempo di riaccendere i portatili e i modem per un nuovo giro di Dad, la didattica a distanza. Ci saranno gli appassionati della montagna che sfrutteranno l'ultima finestra utile per spostarsi dal capoluogo friulano verso Carnia e Val Canale per poter tentare una ciaspolata o un escursione con gli sci di alpinismo o con quelli da fondo. Ci saranno pure coloro i quali magari opteranno per il mare, per una passeggiata fuori comune. Tutto ciò o quasi infatti da domani, sarà nuovamente off limits. La provincia di Udine torna in zona arancione, lo sarà per due settimane, almeno fino a domenica 21 marzo.

VECCHIE ABITUDINI

Così come lo è stato tra ottobre e dicembre 2020 e poi ancora per tutto gennaio, l'arancione colorerà il Friuli, vietando ogni spostamento in entrata e in uscita dai confini provinciali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Saranno comunque consentiti, con la vecchia e cara autocertificazione compilata, gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita così come il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sarà vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo sempre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso gli ex capoluoghi di provincia. Per quel che riguarda le attività di ristorazione, vengono sospese con eccezione della consegna a domicilio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

STUDENTI

Da lunedì inoltre il nuovo giro di vite interesserà gli studenti over 11: la disposizione del ritorno in Dad varrà per tutto il territorio regionale e riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale. Vengono ribadite le eccezioni già configurate in passato, ovvero qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Inoltre resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA