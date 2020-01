In provincia l'export sale ma rallenta

L'ANALISI

UDINE L'export continua a essere il traino dell'economia della provincia di Udine, ma nei primi nove mesi del 2019 la percentuale di crescita, +6%, è stata inferiore rispetto a quella degli stessi mesi dell'anno precedente, +10,4 per cento. Inoltre, il terzo trimestre 2019 ha dato numeri più contenuti rispetto ai due trimestri precedenti. Il segno positivo è stato assicurato da macchinari (+37,3%), prodotti alimentari (+3,7%), articoli in gomma e materie plastiche (+6,8%) e prodotti chimici con un +9,2 per cento. In flessione, invece, l'export di metallurgia (-6,5%), prodotti in metallo (-3,6%), mobili (-3,7%) ed elettronica e apparecchiature elettriche, calate del 3,7 per cento.

IL QUADRO

Il quadro aggiornato lo delinea l'Ufficio studi di Confindustria Udine, su dati Istat, evidenziando, in sostanza, «un trend positivo» che mostra però una «decelerazione». Guarda al bicchiere mezzo pieno la presidente degli industriali, Anna Mareschi Danieli, ricordando che «nei primi nove mesi del 2019 le esportazioni della provincia di Udine hanno comunque registrato una crescita tripla rispetto della media del Nord Est (+1,9%) e oltre il doppio dell'Italia (+2,5%), passando da 4.450 a 4.719 milioni di euro».

UDINE

Inoltre, la quota dell'export udinese su quella regionale (diminuita nello stesso periodo del 7,2%, soprattutto per l'incidenza della cantieristica, poiché senza questo settore l'export è in crescita del 4,5%) si è attestata al 44,4%, superiore a quella delle altre province (Pordenone 27,9%, Trieste 20,5%, Gorizia 7,2%), ed in crescita rispetto al 2018, quando Udine ha pesato sull'export regionale per il 38,8 per cento. La bilancia commerciale udinese si mantiene sempre positiva nei primi nove mesi, pari a 2.100 milioni di euro, in crescita del +25,4% rispetto allo scorso anno.

SBOCCHI

Il primo paese di sbocco dell'esportazione friulana è la Germania (16,1% del totale) e lì nei primi nove mesi del 2019 si è registrato un calo di 3,9 punti percentuali, cioè da 792 a 761 milioni di export. In seconda posizione gli Stati Uniti, dove c'è stata invece una crescita addirittura del 31,6 per cento. Seguono Austria (-11%), Francia (+6,4%), Spagna (+16%) e Regno Unito, dove l'export è salito del 4,7% nonostante le incertezze causate dalla Brexit. In forte espansione anche la penetrazione friulana in Cina, tanto che nei primi nove mesi dell'anno scorso le esportazioni sono aumentate del 35% in Paese, soprattutto grazie alla vendita di macchinari. Arretra, però, la produzione industriale. Il 2019 «chiude in negativo, per la prima volta dal 2013», conclude Mareschi Danieli, individuando in «fiducia e investimenti le componenti chiave per ripartire».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA