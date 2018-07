In provincia aumentano gli incidenti fra camion

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀUDINE In Friuli Venezia Giulia gli autocarri coinvolti in un incidente stradale nel 2016 sono stati 388, con un calo rispetto all'anno precedente del 3,7%. Gli autobus coinvolti in un incidente stradale, invece, sono aumentati. Nel 2016, infatti, sono stati 50, con un aumento del 6,4% rispetto al 2015. Ma in provincia di Udine la situazione è capovolta: crescono gli incidenti fra camion e diminuiscono (e non di poco) quelli che vedono coinvolti degli autobus. A livello provinciale nel comparto degli autocarri Gorizia e Trieste...