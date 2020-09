IL QUADRO

UDINE Nuovo boom di contagi, con 54 casi ex novo nel giro di 24 ore. Di questi, 28 sono della provincia di Udine, oltre la metà: nel nostro territorio il numero di positivi, dall'inizio della pandemia, è passato nel giro di un giorno solo da 1.494 a 1.522. Il vicepresidente Riccardo Riccardi spiega che, fra i nuovi contagi, ci sono, su Udine, anche casi di richiedenti asilo.

In regione sono aumentate di 4 unità anche le persone in isolamento, che ormai sono 694

In totale, le persone positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia ieri erano 723 (4 in più rispetto ieri). Restavano sei pazienti in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.580: 1.596 a Trieste, 1.522 a Udine, 1.021 a Pordenone e 423 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.507, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 694. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

