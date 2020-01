«In Procura manca personale Situazione vicina al collasso»

UFFICI GIUDIZIARI

UDINE In Procura, a Udine, mancano cancellieri e funzionari. A lanciare l'allarme è lo stesso Procuratore capo. «Ogni giorno la situazione si fa più difficile, ai limiti dell'ingestibilità», ha detto Antonio De Nicolo accodandosi al «grido di dolore» che si è già levato da parte di suoi colleghi, «terre di mafia e di ndrangheta», per la carenza del personale amministrativo impiegato negli uffici giudiziari. «Qui da noi il personale giudiziario (i magistrati, ndr) è in numero adeguato alle esigenze dell'ufficio ma la situazione del personale amministrativo è drammatica», ha spiegato e annunciato che nei prossimi sei mesi ci saranno «6 pensionamenti che farà salire l'indice di scopertura dell'organico sopra il 40%. Ci avviciniamo alla soglia criticissima di una unità scoperta su due». Tra i pensionamenti imminenti c'è quello dell'unico direttore amministrativo ancora in servizio, su una pianta organica di tre. «Preoccupa non tanto la situazione attuale quanto il fatto che all'orizzonte non si intravede nessun motivo per sperare in un'inversione di questa tendenza negativa», ha concluso De Nicolo. Dall'ultima rilevazione, effettuata lo scorso anno, la Procura di Udine ha in servizio 9 funzionari giudiziari su 12 e 10 cancellieri su 13, di cui 3 in part-time. Al momento sono coperte tutte e 12 le posizioni degli assistenti giudiziari, grazie alle assunzioni dell'ultimo concorso. «Ma tanti stanno partecipando al concorso per funzionari giudiziari e se il ministero dovesse destinarli ad altri uffici potremmo anche perderli», ha aggiunto De Nicolo. Gli operatori giudiziari in servizio sono 12 - 4 in part-time - sui 20 previsti in organico. I conducenti degli automezzi sono 3 su 5.

IL DEPUTATO

Secondo il deputato di Fi Roberto Novelli, le parole di De Nicolo sulla carenza di personale negli uffici giudiziari «devono essere immediatamente prese in considerazione dal ministro. Se il governo non interverrà rapidamente rischiamo di andare incontro a un preoccupante ingolfamento del sistema giudiziario a Udine. Depositerò un'interrogazione». A prendere posizione anche il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. «L'allarme venga raccolto dal Governo se non vogliamo la totale ingestibilità del sistema giudiziario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA