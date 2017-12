In piena sicurezza l'addio al 2017

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PANORAMAUDINE Feste di Capodanno in piena sicurezza grazie ai controlli delle forze dell'ordine disposti per la notte del 31 dicembre dalla Questura di Udine nei luoghi in cui è prevista la maggiore affluenza di persone che potranno così divertirsi in pieno relax e salutare il 2018 sorvegliati con discrezione dagli angeli in divisa.A UDINESe il meteo sarà clemente si potrà festeggiare in piazza, a partire da Udine dove, come da tradizione, per Capodanno il Comune proporrà, in piazza Primo maggio a partire dalle 22.30, una grande festa...