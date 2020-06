Prima il minuto di silenzio, commosso, fraterno, con quaranta fogli bianchi appoggiati al suolo con sopra altrettante rose in memoria di chi non c'è l'ha fatta. Poi i fischietti, le bandiere, gli striscioni e i cartelli della rabbia e della delusione. I due volti della manifestazione promossa ieri mattina in piazza Unità d'Italia a Trieste hanno raccontato plasticamente lo status degli infermieri in Friuli Venezia Giulia, così come nel resto d'Italia. Circa un centinaio le persone scese dinnanzi al palazzo della giunta regionale a rivendicare non più encomi e parole ma fatti concreti nella valorizzazione economica della loro professione. A promuovere il flash mob il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che così come in altre regioni italiane, ha rivendicato il rispetto delle promesse fatte, sia a Roma che a Trieste. «Non eravamo eroi prima e non lo siamo ora hanno dichiarato i rappresentanti sindacali provenienti da Pordenone, Udine, Gorizia e dal capoluogo regionale chiediamo rispetto e dignità per il lavoro che facciamo». C'era chi viene dalla prima linea, dai reparti di terapia intensiva, di malattie infettiva e di pneumologia degli ospedali covid regionali. «Non vogliamo attenzioni speciali ma solo di non essere abbandonati» hanno aggiunto gli infermieri, evocando il pagamento del bonus che era stato loro assicurato da parte delle autorità centrali di Roma come di quelle locali, per gli sforzi profusi nella lotta al Covid-19 durante i mesi più complessi. «Ci prepariamo ad una grande manifestazione a Roma, per andare a riprenderci quanto questo Governo ci ha tolto, e da questa Regione i pullman dovranno partire pieni» ha esortato Gianluca Altavilla, membro del Direttivo Nazionale NurSind e segretario territoriale NurSind Pordenone. «Tra i sanitari, gli infermieri rappresentano la categoria che ha pagato il prezzo maggiore in termini di vite umane ha ricordato Afrim Caslli, del Nursind di Udine sono stati infatti circa 30mila gli operatori sanitari contagiati; tra gli Infermieri sono stati 40 i morti in Italia a causa del Coronavirus. Fortunatamente nella nostra regione nessuno ma con questo gesto simbolico abbiamo voluto ricordare i nostri colleghi delle altre regioni. Senza dimenticare le Ostetriche, Tecnici, Oss, Medici, Soccorritori, che sono caduti durante questa durissima battaglia. Durante la pandemia gli fnfermieri sono stati celebrati come eroi, incensati a reti unificate come coraggiosi salvatori della Patria, ma passato il tempo del bisogno si è passati da promesse e sviolinate in conferenza stampa, al mancato riconoscimento di quanto ci era stato detto». Nel pomeriggio, l'assessore Riccardi ha ricevuto una delegazione a Palmanova rassicurando sull'impegno ad assicurare una premialità a chi è stato impegnato sul fronte dell'emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA