UDINE In città scende in piazza la rabbia degli esclusi. Di chi non ha potuto riaprire e di chi non sa se potrà più farlo. Degli attori e dei musicisti che chiedono di tornare nei teatri. Delle Partite Iva che vogliono mandare migliaia di lettere di messa in mora al Governo. Dei gestori di locali ribelli (e anche in qualche caso già multati) che vogliono incontrare Prefettura, Questura e Regione. Dei gilet arancioni che non si fidano del vaccino e del governo e rivendicano libertà a tutto campo. Ma anche degli ambulanti e degli agricoltori. Che in Giardin grande arrivano con i trattori. Alla fine, la Questura conterà un centinaio di manifestanti in piazza XX Settembre per L'Arte è vita, andata in scena a Udine come in altre piazze italiane, con artisti sul palco per chiedere «il pronto ripristino delle attività artistiche, culturali e didattiche» in presenza, e circa 200 persone, la sera, in piazza Primo maggio, oltre ad una ventina di mezzi agricoli. Niente folle. Tutto bene, assicurano le forze dell'ordine.

LE PARTITE IVA

«Chiediamo che vengano riaperte tutte le attività con un orario normale e con regole certe che rispetteremo», attacca Cristina Pozzo, presidente del comitato nazionale Partite Iva.«Chiediamo tutela in caso di malattia e messa in quarantena con diaria giornaliera, ammortizzatori in caso di fallimento, blocco dei pignoramenti e delle cartelle esattoriali e degli sfratti, cancellazione delle segnalazioni bancarie sotto i 25mila euro e sospensione dei versamenti fiscali e contributivi fino a che non ci metteranno nelle condizioni di poterli sostenere. Se non incasso, come vuoi che ti paghi? Oppure gli ambulanti, se portano a casa 15 euro in una giornata, come fanno? O così oppure facciamo lo sciopero fiscale». Inoltre, annuncia, «abbiamo fatto una lettera di messa in mora dello Stato, per ottenere un risarcimento equo. Tu Stato mi danneggi e tu mi devi risarcire: i tuoi 600 euro non sono sufficienti come non lo sono stati gli altri 2mila. Ci devono risarcire almeno l'80% delle spese fisse». Ora scatterà il tam tam per invitare le Partite Iva a compilarle, «poi saranno seguiti gratuitamente dai nostri legali». Ma in Giardin grande sono arrivati anche gli agricoltori con Renato Zampa, i ristoratori, gli ambulanti, i titolari di palestre, gli avvocati, i gilet arancioni, i gestori ribelli di #ioapro. «Più siamo, meglio è. Fra noi non ci sono negazionisti. È una manifestazione trasversale, economica e non politica. Io sono consigliere a Rivignano e sono di centrodestra, Andrea Sandra è di sinistra, ma le battaglie sociali non devono avere colore». L'altra manifestazione di piazza XX Settembre? «Non ha nulla a che vedere con la nostra», taglia corto Pozzo, che alla fine ammetterà che le persone erano «poche».

I GILET

Arriva anche Grazia Tosorat, originaria di Ajello ma domiciliata a Cervignano, del movimento dei Gilet arancioni di Antonio Pappalardo. «Sono venuta a portare la solidarietà mia e del movimento a queste persone che non riescono a lavorare. Il 13 febbraio a Milano faremo una manifestazione per chiedere la libertà e la sovranità del popolo - dice -. Il movimento dei gilet arancioni si sta muovendo per informare le persone sulla situazione tragica che stiamo vivendo. Stiamo organizzando un pullman dal Friuli». Lei è negazionista? «Noi vogliamo essere liberi. Il negazionismo non esiste. Sui vaccini non vediamo chiarezza. Piuttosto, preferiamo che la gente migliori il proprio stile di vita per aumentare le difese immunitarie», sostiene convinta, nel giorno in cui il Friuli annuncia con fiducia il via agli anticorpi monoclonali.

In piazza anche Emanuele Alabò (La Cjacarade), che ha presentato la lettera elaborata con «un gruppo di ristoratori friulani» per chiedere «un incontro con il presidente della Regione, il Prefetto e il Questore, per iniziare ad affrontare le problematiche su come proseguire. Così non andiamo da nessuna parte. Che ci indichino come dobbiamo proseguire. Stiamo raccogliendo le firme. Sono già diverse». Nella missiva dicono chiaro che «non siamo qui in veste di querelanti», ma per invitare «le istituzioni tutte a manifestare con maggior forza la necessità di affermare i diritti costituzionali», sollecitando l'istituzione in tempi brevi di «un tavolo di confronto fra tutte le parti interessate» per vedere un futuro possibile dopo questo «presente distruttivo».

GLI ARTISTI

In piazza XX Settembre, invece, un paio d'ore prima c'è stata la protesta happening degli artisti. «Sono intervenute in tutto circa 500 persone con una presenza massima inferiore a 300», dice Andrea Gallo di Costituzione in azione (ma la Questura ne conta un centinaio). «In una giornata uggiosa hanno portato il proprio messaggio di speranza esibendo una non comune volontà di vivere. Hanno danzato, cantato e giocato. Udine ha solidarizzato perché c'è la percezione della drammaticità del momento storico e dell'indispensabilità di una coesione sociale».

