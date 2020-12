PERSONALE

UDINE (AL.PI.) Palazzo D'Aronco perde due dei suoi storici dirigenti: lunedì, infatti, è stato l'ultimo giorno di lavoro per Romano Vecchiet, da quasi 30 anni direttore della Biblioteca Joppi e, dal 2014, anche dei Civici Musei, e per Carmine Cipriano, per 16 anni segretario generale in Comune. Entrambi, col primo dicembre, sono andati in pensione. I colleghi di Vecchiet hanno voluto salutarlo , inviando il loro messaggio a tutti gli iscritti alla newsletter del Sistema Bibliotecario: «Il nostro augurio hanno scritto -, è che da domani possa iniziare una nuova vita ricca di tante altre soddisfazioni. Un abbraccio da tutti noi!». Cipriano, invece, ha chiuso il suo ultimo giorno prima della pensione in consiglio comunale e, alla fine della seduta, i rappresentanti dei vari gruppi politici gli hanno rivolto parole di ringraziamento: «Volevo salutare e ringraziare il dottor Cipriano ha detto il presidente Enrico Berti (Fi) -, che ha concluso in questa maniera un po' strana (il consiglio si è svolto infatti in videoconferenza, ndr), a nome mio, del consiglio e anche dei consigli comunali precedenti. Un segno di stima per il lavoro che ha fatto e lo stile che lo ha sempre contraddistinto: ha servito il Comune non come servitore, ma come cavaliere dello Stato». «Un impegno professionale ha invece detto la consigliera Cinzia Del Torre (Pd) -, nel segno dell'autorevolezza, data dalla capacità tecnica, ma anche della sua classe. Pensando a Cipriano, mi viene in mente la parola sicurezza: i consigli e le giunte per cui ha lavorato erano sicure che i documenti fossero corretti, ma la sicurezza che ci ha regalato deriva anche dal fatto che ha saputo dire no. Ha sempre detto che è pagato anche per fare il cane: vuol dire che tra i suoi doveri non c'è quello di essere popolare, ma di tutelare la città e l'amministrazione». Il nuovo segretario dovrebbe entrare in ruolo a metà mese.

