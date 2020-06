IN PAESE

MORTEGLIANO In paese, un fatto di sangue così, come una sparatoria in pieno giorno, non accadeva da tempo. Il parroco di Mortegliano, monsignor Giuseppe Faidutti, 82 anni, deve scavare nella memoria fino «al primo dopoguerra, quando ci fu un accoltellamento nella notte di Natale. Io ero piccolo». «Di quella vicenda, degli anni Quaranta, si parla ancora in paese», a testimonianza della sua eccezionalità, gli fa eco il medico Ezio Beltrame. «Mai accaduto nulla di simile qui a Mortegliano. Dopo quanto avvenuto nella casa di riposo con il coronavirus, spiace tornare in cronaca: siamo sconcertati», rileva anche l'ex sindaco (e oggi consigliere) Alberto Comand. Inevitabile che la comunità sia rimasta attonita. «Il nostro diceva nel pomeriggio il sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani è un paese tranquillo, è chiaro che sia rimasto turbato da quanto successo in via Tomadini, vicino al cimitero. A memoria mia, non ricordo nessun fatto di cronaca grave, a parte qualche rapina, ma sono passati anni. Quando succede una cosa come quella accaduta stamattina (ieri ndr), uno si chiede sempre perché e percome. Bisognerà aspettare l'esito delle indagini. Poi, forse, inizieremo a capire. In un paese, un fatto che non è quotidiano, come tutte le cose che non rientrano nella normalità, crea domande, perplessità. Credo che sia normale. Capire perché sia accaduto sarà utile anche per tranquillizzare le persone», diceva a caldo il sindaco. «Sono andato sul posto, dove lo straniero è stato colpito, per parlare con il comandante della stazione dei carabinieri e il comandante provinciale, per offrire la massima disponibilità. A quanto ne so, non mi risulta siano coinvolte persone residenti a Mortegliano. La zona in cui è avvenuto il fatto si trova nella parte sterrata alla fine di via Tomadini, a distanza di 500-600 metri dall'ultima casa del paese».

Diversi residenti di via Roma, la strada più vicina, infatti, raccontano di non essersi accorti di nulla. Federico Comand, maitre, 47 anni, che da 15 lavora alla locanda trattoria Ai tre amici, abita a poche centinaia di metri in linea d'aria. «Non ho sentito alcuno sparo. Alle 8, stavo dormendo e ho sentito un viavai di ambulanze ma sulle prime non mi sono preoccupato. Ho pensato ad un incidente: ultimamente quella strada è parecchio trafficata, perché la gente preferisce prendere una via secondaria per non fare la statale. Poi, mi sono avvicinato per capire cosa fosse accaduto: ho visto le forze dell'ordine al lavoro. Una cosa così non si era mai sentita a Mortegliano. E' anche preoccupante, se vogliamo dirla tutta». Sorpreso anche il medico Beltrame, che proprio ieri mattina era passato in quella zona di ritorno dalla casa di riposo di Mortegliano, dove è stato attivissimo durante il picco della pandemia. «Ero stato alla Rovere Bianchi, che non è distante dalla zona del cimitero, per lasciare alcune ricette. Poi sono venuto via per una riunione. Appena arrivato in paese mi hanno detto cosa era accaduto. Non ho visto nulla. A Mortegliano non si sono mai sentite cose così».

Camilla De Mori

