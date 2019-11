In otto nell'auto presa di nascosto alla madre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIASAN DANIELE Ha preso di nascosto l'auto della mamma per andare in paninoteca a San Daniele con gli amici. Daniele Burelli, 16 anni, di Battaglia di Fagagna, sulla macchina ha caricato sette amici, tutti minorenni. Uno ha anche testimoniato la bravata con un video che poi ha postato su Instagram, per ridere, certo, mai avrebbe immaginato per la serata sarebbe finita in tragedia. In via Kennedy, a San Daniele, mentre tornavano verso casa, sono usciti di strada e per Daniele non c'è stato nulla da fare.L'INCIDENTEL'incidente è...