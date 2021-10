Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Anche il sistema sanitario fa i conti con i contrari al Green Pass. Ieri all'ospedale Santa Maria della Misericordia a rendersene conto sono stati gli stessi cittadini in coda per effettuare le analisi del sangue. Una parte delle stanze dei prelievi, infatti, non era operativa dato che alcuni infermieri non si erano presentati al lavoro, per protesta contro l'obbligo del Green Pass. Un dato sull'adesione a questo sciopero tuttavia non era...