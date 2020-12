IN MONTAGNA

TOLMEZZO Sono scese a 2mila, dalle 10mila di martedì notte, le utenze attualmente ancora senza corrente elettrica in alto Friuli. A comunicarlo nella serata di ieri la direzione di E-Distribuzione, aggiornando la situazione rispetto alla serie di interventi messi in campo attraverso le squadre di pronto intervento della società con 150 uomini al lavoro, 30 mezzi e l'ausilio della quindicina di generatori trasferiti nella scorsa notte da Padova con base logistica Tolmezzo. A questi si sono poi aggiunti 120 gruppi elettrogeni portati nei paesi dove si sono registrati i danni maggiori a seguito delle piante schiantate sui tralicci dell'alta tensione o in alcuni casi provocando cortocircuiti e principi d'incendio nelle cabine elettriche. Proseguono inoltre le operazioni di mitigazione sulla cabina primaria di Ovaro, disalimentata in alta tensione e contro-alimentata in media tensione da E-Distribuzione per garantire la fornitura elettrica ai 5.600 clienti serviti. I lavori proseguiranno fino al pieno ripristino delle forniture elettriche.

IL PROBLEMA PRINCIPALE

Secondo quanto emerso, è derivato dall'interruzione della linea che porta la corrente in Carnia dal Veneto attraverso la Mauria e per questo si è cercato di riparare in via prioritaria le linee di media tensione. Stessa situazione in Val Canale, con l'intera vallata al buio per l'interruzione della linea Enel, mentre a Tarvisio per interruzione della linea alta tensione dall'Austria, situazione sbloccata in parte nella tarda mattinata in collaborazione con i carinziani.

LE RIPERCUSSIONI

Tante le situazioni di crisi causa i black-out, dalla mancanza del riscaldamento per chi non è provvisto di stufe a legna, all'acqua calda sanitaria passando per i frigoriferi con gli alimenti da buttare via. Sappada è rimasta completamente isolata per quasi 24 ore, non solo per l'energia elettrica ma anche a livello di connessioni internet e linee telefoniche della rete mobile, senza contare che fino alla mattinata di ieri era rimasta chiusa pure la strada regionale che collega a Forni Avoltri, poi sgomberata dalla slavina caduta martedì. A Forni di Sopra, la luce è stata ripristinata verso le 12, ha raccontato il sindaco Marco Lena, spiegando che la neve spalata dalle strade ha raggiunto anche i due metri Anche le linee telefoniche funzionano. La linea interna del Comune, gestita dalla Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, ha tenuto, mentre aveva subito danni l'alta tensione. Un appello ai concittadini affinché taglino le piante a 15-20 metri dalla strada per creare una fascia di rispetto dal bordo strada per garantire la sicurezza dei passanti.

LE POLEMICHE

«L'ennesima dimostrazione di quanti disagi provochi alla popolazione la chiusura dei presìdi territoriali in montagna. Una vergogna!» ha accusato la deputata della Lega Aurelia Bubisutti. «L'evento è nell'ordine delle cose in periodo invernale, nel passato ci sono state nevicate ben più abbondanti ricorda eppure ancora una volta le linee elettriche di alta e media tensione che alimentano le utenze di Carnia e Val Canale-Canal del Ferro non hanno retto. Già nel 2019 ricorda la parlamentare - avevo richiesto a E-distribuzione un impegno per il mantenimento di una unità operativa a Tolmezzo, eppure si è andati avanti con la riorganizzazione delle sedi. E non è servito nemmeno lo sciopero delle scorse settimane del personale E-Distribizione di Udine che ha reclamato nuove assunzioni, dopo una riduzione di organico del 40% negli ultimi 10 anni. Chiederò ai ministri competenti di ripristinare al più presto le unità operative in montagna, andando allo stesso tempo a integrare gli organici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA