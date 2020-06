IN MONTAGNA

TARVISIO Mentre da parte austriaca è arrivata ieri l'ufficialità che da martedì 16 giugno cadrà ogni tipo di limitazione ai confini con l'Italia, il mondo alberghiero del comprensorio tarvisiano deve fare i conti con un mese di giugno da dimenticare, nella speranza che luglio e agosto regalino invece qualche nota positiva in più.

Questo è il quadro attuale della stagione turistica nel tarvisiano che deve fare i conti con una ripartenza troppo lenta causata non solo dalle poche prenotazioni, ma anche dal maltempo che non invoglia l'afflusso dei vacanzieri.

SENSAZIONI POSITIVE

Nonostante la pressoché assenza di prenotazioni da parte degli stranieri, Erica Polesello dell'hotel Edelhof non nasconde però una timida soddisfazione. «In questi giorni abbiamo delle sensazioni positive perché stiamo riuscendo a chiudere diversi soggiorni». Ovviamente la questione confini chiusi influenza notevolmente la situazione: «Purtroppo manca una fetta importante di mercato», ma le previsioni per i mesi a venire sono discrete. All'Edelhof, infatti, iniziano ad arrivare prenotazioni di italiani, e non solo, desiderosi di passare alcuni giorni in montagna: «Grazie a regole meno rigide legate alle disdette, c'è qualche straniero che azzarda e blocca le camere, magari sfruttando il booking on line che permette vantaggiose offerte in caso di cancellazione».

CICLISTI SCOMPARSI

Totalmente assente, invece, è il mercato statunitense. «A settembre riempivamo l'albergo grazie ai ciclisti americani. Adesso abbiamo chi sta ancora cancellando le prenotazioni». A dare più soddisfazione potrebbero essere gli italiani, non necessariamente provenienti dalla nostra regione: «I friulani prenotano il weekend, mentre i soggiorni più lunghi, anche di due settimane, sono di ospiti che vengono da fuori».

Bene dunque? Non proprio. A rendere complicata la ripartenza del settore turistico tarvisiano, come detto, ci si è messo anche il meteo sfavorevole: «Sembra incredibile - sottolinea Francesco Baraldo Sano dell'hotel Tarvisio - Quando eravamo chiusi in casa avevamo caldo e cielo sereno, ora piove e la gente non è certo invogliata a muoversi».

Pioggia a parte, Baraldo ha la sensazione che la ripartenza sia troppo lenta: «Sinceramente pensavo e speravo riprendesse tutto più velocemente. Nel tarvisiano si vede qualche ospite di seconde case, qualche pendolare, qualche operaio, ma i turisti veri sono davvero pochi».

Il grande problema sono le cancellazioni di austriaci e tedeschi «e, le poche nuove prenotazioni che stanno arrivando, non bastano per il ricambio. Abbiamo lavorato bene per il ponte del 2 giugno, poi basta». Eppure le telefonate arrivano «ma solo per chiedere informazioni e preventivi. Quelle che si tramutano in vere prenotazioni sono rare».

Una situazione confermata anche da Vito Anselmi dell'hotel Il Cervo: «Passiamo la giornata a rispondere a mail di potenziali clienti italiani che chiedono le disponibilità, ma le conferme poi non arrivano». Anche qui di stranieri (in regione sono il 57 per cento dei turisti) neppure l'ombra a causa dell'incertezza che l'Italia dà verso l'esterno. «Attualmente gli ospiti esteri si riducono a mosche bianche. Anche in questi giorni continuiamo ad avere disdette».

MESSAGGI NEGATIVI

Secondo Anselmi «pur raccontando la verità» bisognerebbe puntare maggiormente sulle informazioni positive: «Invece di sfruttare le possibili visioni ottimistiche che arrivano riguardo al virus, da noi si evidenziano solo quelle negative. Chi vive all'estero ha ancora tanta diffidenza e così facendo siamo noi stessi a scoraggiarli. Sono però convinto che la ripartenza vera ci sarà».

IL FUTURO PROSSIMO

Una visione positiva anche pensando al lungo termine, in previsione di una stagione invernale che potrebbe rivelarsi decisiva: «In inverno i turisti stranieri sono il 90% dell'intero indotto. Se dovesse ripresentarsi una situazione come quella appena passata, sarebbe davvero un guaio».

