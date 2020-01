IN MONTAGNA

TARVISIO «Da molto tempo a Tarvisio non si vedeva una atmosfera natalizia così importante e di alta qualità. Lungo via Roma e via Vittorio Veneto si è creato un grande impatto visivo grazie all'installazione di diciotto alberi illuminati di sei metri d'altezza e davvero bella anche piazza Unità dove è stato allestito il villaggio di Natale con sei casette addobbate di luci». Renzo Zanette, sindaco di Tarvisio, è soddisfatto della proposta offerta quest'anno dalla sua cittadina durante il periodo natalizio, una proposta che ha raccolto l'approvazione anche dei tanti turisti che, tra Capodanno e l'Epifania, hanno invaso la cittadina della Valcanale. «Un grazie va a Promoturismo che nonostante la neve naturale non si sia vista, ha garantito gli impianti e piste aperte facendo un lavoro eccezionale». Durante il Natale Tarvisio non è stata solo sci: le giornate sono state vivacizzate da oltre quaranta appuntamenti all'insegna del divertimento, della musica e delle proposte culturali. «Grazie alla collaborazione tra l'assessore agli eventi Antonio Petterin e la Pro Loco Il Tiglio Valcanale si è sviluppato un progetto chiamato Tarvisio AperiSki con manifestazioni che hanno animato il centro. Questo è solo il punto di partenza per uno sviluppo futuro che renda Tarvisio sempre più accogliente e bella». Due gli eventi clou capaci di radunare in piazza migliaia di persone: il tradizionale Capodanno e l'arrivo delle Befane con l'estrazione della lotteria legata allo shopping. «Sono stati il fiore all'occhiello di questo programma e il numero di persone che si sono raccolte in piazza ne sono la dimostrazione. Chiaramente dobbiamo sviluppare ancora al meglio le potenzialità per creare eventi ancora più importanti. Credo Tarvisio abbia iniziato al meglio il 2020 dimostrando finalmente che, soprattutto nel settore commerciale, si possa avere una marcia in più. Complimenti a tutti gli operatori e in particolare alle associazioni Conosciamoci in via Roma, Amici di Tarvisio Bassa e via Vittorio Veneto e il suo Mercato che si sono unite proponendo una lotteria (quasi 34mila i biglietti distribuiti in virtù di una spesa minima fatta nelle attività locali ndr) per dare uno slancio al futuro del commercio locale». Un'unione di intenti che proietta Tarvisio verso il nuovo decennio appena iniziato e che dovrà essere necessariamente quello del rilancio, quello dell'ora o mai più: «Una Tarvisio unita è una Tarvisio vincente e la dimostrazione l'abbiamo avuta durante queste feste. Siamo a un bivio: Tarvisio deve darsi una nuova immagine e noi come amministrazione comunale ce la metteremo tutta per dare la svolta. Abbiamo già buone notizie da parte di investitori che vogliono venire nel nostro territorio a creare nuovi posti letto. Se Tarvisio vuole crescere turisticamente dobbiamo investire in qualità, in servizi e animazione».

Tiziano Gualtieri

