In mensa i menu dell'atleta e del cervellone a caccia di like

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE Menu per studenti cervelloni e piatti per i super-sportivi. Dopo Trieste, dove Sodexo ha tenuto a battesimo due iniziative per incoraggiare le matricole e premiare chi prende 30 e lode all'esame offrendo ad entrambi un pasto gratis, anche a Udine il gestore del servizio pasti nelle mense universitarie, Markas, ha pensato a due eventi tagliati su misura per gli universitari friulani.Come spiega la dirigente dell'Ardiss Fvg, Lydia Alessio-Vernì, i progetti hanno avuto il placet dell'ente cui spetta la regia delle case dello...