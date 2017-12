In marcia per la pace alla pieve di Zuglio e poi a Castelmonte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SACROUDINE Molto intenso anche il programma religioso dell'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, per l'ultimo giorno del 2017, in occasione della Giornata mondiale della pace che darà inizio al nuovo anno. Primo appuntamento domenica 31 dicembre è quello con il solenne Te Deum che è in programma in Cattedrale, a Udine, con inizio alle 19, per ringraziare il Signore dei tanti doni profusi nel 2017 a tutta l'umanità. Poi l'arcivescovo Mazzocato presiederà nella storica pieve di San Pietro, a Zuglio, in Carnia, alle...