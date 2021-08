Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BONUSUDINE Come annunciato, con la mensilità di agosto arriveranno ai dipendenti di AsuFc anche i soldi delle risorse aggiuntive regionali 2020 (Rar), relative ai progetti definiti con gli accordi integrativi aziendali. Al comparto sono stati destinati 1,9 milioni di euro, per il bonus covid della seconda ondata, l'estensione dell'incentivo per la pandemia al personale che lavora nelle strutture più a rischio e con un carico...