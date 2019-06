CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN GIUNTAUDINE Pronto il piano delle asfaltature da 1,5 milioni; lo ha approvato ieri la giunta Fontanini, che ha diviso il progetto in due lotti (uno da 700, l'altro da 800mila euro) che verranno assegnati a due ditte diverse «in modo che i lavori non si accavallino ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Loris Michelini -, e ognuno possa proseguire con il suo elenco di vie».I progetti andranno ora in gara e, secondo Michelini, gli interventi potrebbero iniziare a settembre. Il lotto da 700mila euro comprende l'asfaltatura...