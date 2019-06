CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN GIUNTAUDINE La Polizia locale potenzia i controlli serali in centro nei fine settimana: grazie al progetto approvato ieri dallìesecutivo Fontanini, saranno due le pattuglie che presidieranno il territorio in orario notturno nei weekend, ossia quando si registra maggior afflusso di persone e veicoli. Il raddoppio (tre uomini in più) permetterà così di monitorare sia il cuore del centro storico, dove il problema sono soprattutto le soste selvagge in barba alla Ztl, sia altre aree sensibili, nonché d'intervenire in caso di incidenti e...