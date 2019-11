IN GIUNTA UDINE La Cascina Mauroner verrà presto abbattuta. La giunta Fontanini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN GIUNTAUDINE La Cascina Mauroner verrà presto abbattuta. La giunta Fontanini ne ha approvato ieri il progetto di demolizione, che risolverà, in qualche modo, l'annoso problema di una struttura che è testimonianza, in città, della civiltà contadina, al centro di tantissimi progetti di recupero mai concretizzati. «Dato che si tratta di un edificio pericoloso e ormai irrecuperabile - ha spiegato ieri il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Loris Michelini -, abbiamo deciso di distruggerla, restituendo un'area alla fruizione dei...