IN GIUNTAUDINE (Al.Pi.) Palazzo D'Aronco non esce da Udine e Gorizia Fiere spa. L'ufficialità è arrivata dalla giunta, che ieri, in ottemperanza alla legge Madia, ha provveduto all'annuale operazione di razionalizzazione delle partecipate. La scelta di voler dismettere le quote dell'ente (di cui il Comune è socio per il 23 per cento) era stata presa due anni fa a causa dei bilanci in perdita della società e aveva scatenato numerose...