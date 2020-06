IN GIUNTA

UDINE (al.pi.) Il Comune stanzia 100mila euro a favore del terzo settore per sostenere iniziative a beneficio di famiglie, anziani, bambini e diversamente abili. La giunta ha approvato un bando per erogare contributi relativi a quattro tematiche: progetti finalizzati al supporto della cittadinanza nell'affrontare difficoltà personali e relazionali, conseguenti alle misure di restrizioni adottate a causa dello stato di emergenza sanitaria; attività ludico ricreative, anche nei centri estivi, per bambini e ragazzi della fascia di età 0 17 anni,; attività ricreative organizzate, in piccoli gruppi, per ultrasessantacinquenni volte a evitarne l'isolamento sociale; infine, attività ricreative per persone disabili finalizzate alla socializzazione e al sostegno del nucleo familiare. Le iniziative dovranno essere svolte entro il 2020. L'importo massimo del contributo comunale sarà di 5mila euro. «Visto l'impatto dell'emergenza in particolare sulle famiglie e sulle fasce deboli della cittadinanza ha spiegato l'assessore alla salute, Giovanni Barillari - abbiamo stanziato 100mila euro, che potranno essere integrati successivamente». Per progetti specifici sui disabili, inoltre, ci sono ulteriori 200mila euro, provenienti dall'Uti.

Sono oltre 25 le domande arrivate per i contributi a sostengo delle iniziative culturali estive: lo ha detto ieri l'assessore Fabrizio Cigolot, che ha aggiunto: «Dobbiamo fare in fretta: entro 15 giorni, risponderemo a tutti i richiedenti». Nel frattempo, il Museo di Storia Naturale ha ideato un programma che partirà con il Cineincittà (25 giugno e 2 luglio) e la proiezione di due video sulla geologia dell'area di Preone e delle Alpi Carniche: appuntamento alla sede di via Sabbadini, sotto la tettoia da circa 60 posti che sarà utilizzata anche per altre iniziative di UdinEstate. Domenica 12 luglio l'intera giornata sarà dedicata alla meteorologia, con incontri e laboratori. Il 9 e il 23 luglio e il 6 agosto, infine, saranno organizzate tre serate a tema: botanica (Mangiamo ciò che seminiamo), zoologia (su cimici e parassiti) e paleontologia (su come l'agricoltura ha cambiato il modo di vivere). Cigolot ha anche annunciato l'ampliamento del sistema bibliotecario dell'hinterland udinese: i Comuni aderenti passano da 30 a 40, con l'aggiunta di Buja, Treppo Grande, Manzano, San Giovanni al Natisone, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria e Rive D'Arcano.

