Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE Se colpiti dal Covid, rischiano una brutta avventura in Terapia intensiva. Oppure peggio, perché di decessi nella loro fascia d'età ce ne sono stati anche in Friuli Venezia Giulia. Ecco perché rintracciarli e convincerli sarà la sfida più grande della nuova fase della campagna vaccinale. Loro sono i sessantenni, cioè i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia che hanno tra i 60 e i 69 anni.E c'è un numero che...