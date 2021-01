Anche nel report dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dei contagi dopo la riapertura delle scuole, il Friuli Venezia Giulia è in cima alla classifica delle regioni (seppure non di tutte sono riportati i dati: mancano per esempio i numeri di Liguria, Valle D'Aosta, Campania e Basilicata) per numero di focolai attivi di covid-19 di probabile origine scolastica nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 27 dicembre scorso.

Se a livello nazionale ne sono stati censiti 3.174, il 2% sui 156.610 focolai di cui si conosce il setting, in Fvg nel periodo preso in considerazione se ne sono registrati 396, un dato assoluto che pone il nostro territorio al terzo posto, dopo Emilia Romagna (1.018) e Lombardia (442) ma prima del Lazio (231). Secondo i dati riportati dall'Iss, dopo i primi 3 focolai di probabile origine scolastica registrati nella settimana del 28 settembre, l'andamento ha avuto un incremento sostenuto passando da 8 a 10, a 17, 19, 28 e 39 casi man mano che le settimane si susseguivano.

Sempre secondo i dati del report, i picchi di focolai di probabile genesi scolastica si sono toccati dal 7 dicembre al 13 dicembre (58), dal 30 novembre al 6 dicembre (56), e dal 23 novembre al 29 novembre (52), mentre dal 14 dicembre in poi hanno iniziato a scendere (50 focolai dal 14 al 20 dicembre e 47 dal 21 al 27 dicembre).

