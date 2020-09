Il ricovero in Malattie infettive, datato giovedì 3 settembre. In meno di un giorno, però, la situazione è peggiorata e lo staff medico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia ha preso una decisione drastica ma necessaria: il trasferimento in Terapia intensiva. C'è preoccupazione, in ospedale, per un 44enne udinese, ora il più giovane paziente ad essere in cura in Rianimazione. L'uomo non è intubato e respira autonomamente, ma dal momento che in Terapia intensiva ci sono solamente tre pazienti (uno è stato dimesso proprio ieri), si è preferito seguire l'evoluzione dei sintomi in un reparto più attrezzato. Da quanto si apprende, il contagio del 44enne non è legato al rientro dalle ferie. In Rianimazione a Udine ci sono anche un 59enne di Prata di Pordenone e un 71enne di Trieste. Quanto al contagio, ieri in regione sono stati rilevati 23 nuovi casi, un dato sostanzialmente in linea con quello del giorno precedente. Otto migranti sono stati trovati positivi al Coronavirus: sei a Udine, uno a Gorizia e l'ultimo a Trieste. Si tratta degli ultimi rintracci sul territorio. Altri due contagi derivano dal rientro dai Paesi dell'Europa dell'Est. La parte restante dell'aumento è legata all'operazione di tracciamento dei contatti avuti dalle persone già trovate positive negli ultimi giorni. La provincia di Udine, con 13 nuovi casi, ha fatto registrare l'aumento maggiore. Segnalati quattro contagi a Gemona.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 417 (otto più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 11 sono ricoverati in altri reparti. Quest'ultimo dato è stabile. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Sono stati rilevati 23 nuovi contagi (tra cui otto migranti); quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.854: 1.491 a Trieste, 1.229 a Udine, 848 a Pordenone e 274 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.088, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 397. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

