In Friuli Venezia Giulia si sono registrati 446 nuovi casi di positività, 23 i decessi. Su 4.908 tamponi molecolari sono stati rilevati 350 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,13%. Sono inoltre 1.859 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (5,16%). I decessi registrati sono 14, a cui si aggiungono altri 9 pregressi. Due in provincia: un sanvitese di 86 anni morto in ospedale a Pordenone e...