In Friuli la Piccola patria dei distributori automatici

IMPRESEUDINE Dalle bevande ai gelati, dai prodotti parafarmaceutici ai gadget: è il mondo dei distributori automatici che in Friuli Venezia Giulia conta 73 attività che pesano per l'1,2% sul totale nazionale. È quanto emerge da una elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese al secondo trimestre 2019, 2018 e 2014. Le attività del settore, in Friuli Venezia Giulia, negli ultimi cinque anni sono aumentate: erano 56 nel 2014, 58 nel 2018 e appunto 73 quest'anno. Nel dettaglio sono 8 le...