In fiamme il tetto di una casa a Coccau Bruciano 70 chili di gomma a Coseano

VIGILI DEL FUOCOUDINE Giornata impegnativa quella di ieri per i vigili del fuoco friulani. Al mattino, sono dovuti intervenire a Coseano, per un incendio che si è sprigionato poco dopo le 8 su un macchinario per la lavorazione della gomma all'interno di una ditta nella zona industriale. Nell'incendio sono andati a fuoco circa 70 chili di gomma.COSEANOLe fiamme sono state domate da una squadra dei Vigili del fuoco di Udine. Il materiale andato a fuoco ha sprigionato una significativa quantità di fumo. I danni provocati dall'incendio,...