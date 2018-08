In fiamme il campo base della terza corsia a Ronchis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ieri un rogo a Ronchis ha distrutto completamente gli uffici di cantiere di Autovie Venete. Ma, come fa sapere la società, l'incendio non pregiudicherà la prosecuzione dei lavori della Terza Corsia sulla A4, nel terzo lotto Alvisopoli-Gonars. La cosa più importante, aggiunge, è che non ci sono stati feriti né intossicati. Secondo la ricostruzione di Autrovie, «alle 12 e 45, mentre la maggior parte dei lavoratori erano fuori per il pranzo le fiamme si sono sprigionate da uno dei container che ospitava gli uffici. 24 moduli abitativi, 23...