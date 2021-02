Inghippo nel sistema di prenotazione delle vaccinazioni. Negli ultimi giorni della settimana scorsa erano cominciate a circolare le voci di possibili prenotazioni per il vaccino degli ultra-ottantenni e di altre categorie. E più di qualche persona (non appartenente alla fascia primaria dei sanitari e della case di riposo) sarebbe riuscita a ottenere la prenotazione in farmacia attraverso il portale regionale. In qualche caso la prenotazione sarebbe stata per la giornata di oggi. Ma già venerdì scorso per fugare equivoci e per precisare a chi - fino a ora - spetta il vaccino l'Asfo ha emanato una circolare in cui si precisano le categorie che possono essere vaccinate e si dà indicazione che nel caso ci fossero persone che hanno ottenuto erroneamente la vaccinazione saranno contattate e comunque non saranno vaccinate. Anche perché - come ha precisato Federfarma Pordenone - prima dell'inoculazione è necessario compilare la modulistica in cui si indica la categoria di appartenenza. L'inghippo - che avrebbe coinvolto una o due farmacie, sabato in un caso si sarebbe formata anche una coda di persone - è subito stato chiarito dal documento dell'Asfo. Anche il portale internet è stato modificato in modo da evitare altre possibili prenotazioni al di fuori della attuale fascia primaria che riguarda il personale sanitario.

