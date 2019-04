In crescita i residenti stranieri: sono 106mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERITRIESTE Gli stranieri residenti legalmente in Fvg risultano nel 2018 pari a 106.652, ossia circa 2.400 in più rispetto a un anno addietro (8,77% dei residenti generali). I rumeni sono i più numerosi (23,7%) con un incremento in termini assoluti di 789 presenze. I cittadini extracomunitari sono all'incirca 70mila, dei quali i più numerosi sono gli albanesi, i serbi e gli ucraini, sebbene pakistani, afghani e bengalesi risultino in aumento (rispettivamente più 1.312, 311 e 359 persone). Il 37,3% del totale degli stranieri vive in...