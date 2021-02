IN CORSIA

PORDENONE E UDINE Non c'è solo l'ulteriore calo dei contagi (19,5 per cento nella settimana tra il 1 e il 7 febbraio) a testimoniare il miglioramento della situazione in Friuli Venezia Giulia. Il vero termometro sull'andamento in discesa della seconda ondata, infatti, lo si trova negli ospedali. E ora finalmente respirano. Dal 9 gennaio, cioè un mese fa, i ricoveri in Area medica sono scesi di quasi 200 pazienti, con la pressione sul personale e sui reparti che è notevolmente calata. Lo stesso non si può dire per le Rianimazioni, che invece sono rimaste costantemente sotto stress con una leggera tendenza al rialzo negli ultimi giorni, anche se una spiegazione c'è: quando la pressione sui reparti di Medicina si è abbassata, infatti, è migliorata anche la gestione dei pazienti potenzialmente critici, che vengono trasferiti in Intensiva in modo precoce e con buoni risultati.

I NUMERI

L'analisi parte il 9 gennaio, cioè un mese fa, quando in Friuli Venezia Giulia si contavano 690 pazienti in Area medica e 62 in Rianimazione, per un totale di 752 ricoveri. Il 25 gennaio, invece, il dato medio del periodo arrivava a 686 ricoveri in Area medica e 62 in Intensiva, per un totale di 748 malati in ospedale. Infine il crollo: ieri, infatti, grazie a un ulteriore deciso calo dei ricoveri, in Area medica si contavano 501 persone, mentre in Terapia intensiva erano 66.

IL BILANCIO

«Guardiamo con fiducia ai prossimi giorni - ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - ribadendo però che la zona gialla non deve rappresentare per nessuno un modo per allentare le misure di distanziamento e protezione. A quanto reso noto dagli epidemiologi della task force regionale, i dati dell'ultimo Rt (1,03, ndr) sono stati analizzati sui parametri dal 10 al 12 gennaio, periodo che ha coinciso con il picco della terza ondata: la fotografia della situazione attuale è in netto miglioramento. Anche nell'ipotesi che prossimamente si procedesse con aperture di alcune attività (impianti sciistici, ristorazione nelle ore serali) ci si dovrà attenere a un atteggiamento responsabile e rispettoso delle norme». Il presidente è tornato sull'altra novità sul fronte delle cure, il fatto che anche nel Servizio sanitario regionale saranno utilizzabili, in via straordinaria, gli anticorpi monoclonali. «Il loro utilizzo era già stato oggetto di approfondimento in uno studio multicentrico in cui erano coinvolte le infettivologie delle nostre tre Aziende sanitarie. Si tratterà - ha spiegato - di uno strumento che, assieme all'allargamento delle fasce di popolazione vaccinata, rappresenterà una possibilità in più per contrastare il Covid in Friuli Venezia Giulia. In queste ore è arrivato anche il via libera all'uso - previsto in tempi brevi - del tampone salivare, metodo rivoluzionario studiato in fvg grazie alla collaborazione tra l'azienda Biofarma, Università di Udine e Asufc».

L'UNIONE EUROPEA

La task force regionale, infine, ha calcolato che in base ai dati dell'incidenza dei contagi sui 14 giorni, il Fvg da giovedì uscirà dalla zona rosso scuro determinata dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie.

M.A.

