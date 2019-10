In Comune undici posti per nuovi contabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Buone notizie per chi è disoccupato o sta cercando un posto in una pubblica amministrazione. Accelera finalmente la corsa alle assunzioni nei comuni della provincia di Udine e anche nelle Uti, pur destinate ad essere cancellate dalla controriforma degli enti locali messa in cantiere dalla Giunta. La nuova infornata di concorsi per gli uffici amministrativi e contabili degli enti locali, in programma a partire da dicembre, riguarda in particolare il Comune di Udine, che fa la parte del leone con 11 posti, oltre alle Uti della Carnia e...