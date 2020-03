LE REAZIONI

REMANZACCO Uffici aperti e servizi erogati come ogni giorno a Remanzacco. Il day after rispetto alla notizia dei casi positivi di coronavirus che ha interessato un assessore comunale, portando a cascata l'isolamento di una ventina di persone, ha trovato una comunità matura e tranquilla che ha saputo vivere la quotidianità senza alcun allarmismo. Anche perché l'amministrazione comunale, pur dovendo scontare la quarantena, ha fatto in modo che tutto proseguisse come se nulla fosse. Passeggiando tra la piazza del paese o scambiando qualche chiacchiera con i residenti, la percezione è che con questa situazione ci si debba convivere senza farsi grossi patemi.

«Siamo abbastanza tranquilli fa sapere il tabaccaio di piazza Diacono -. A parte il calo di lavoro di questi giorni, che rimane costante a causa delle varie chiusure, tutto scorre come ogni giorno, nessuna conseguenza particolare. Certo la notizia che un caso potesse coinvolgere la nostra comunità non se l'aspettava nessuno, è la notizia del giorno, ma non ci spaventa».

Anche al Bar Ideal c'è chi ci scherza su, chi invita a non far drammi e chi se la prende con le troppe esagerazioni: «Sono un fatalista, certo uso tutte le precauzioni del caso ma se dovesse capitare a me non faccio drammi» - racconta un cliente. «Non sono allarmato per nulla gli fa eco un altro si tratta di un'influenza che c'era già da ottobre e può interessare qualsiasi paese».

Davanti al municipio il via vai è costante, c'è chi si reca in anagrafe, chi in ufficio tecnico, chi allo sportello informativo e i dipendenti comunali rimasti al loro posto operano come ogni giorno. «Nessun problema testimonia un ragazzo, recatosi a rinnovare la carta d'identità ; mi hanno servito subito, puntuali e gentili come sempre. È stata brava il sindaco che ha avvisato tutti tempestivamente facendo funzionare la macchina comunale senza difficoltà».

Sindaco, assessore, segretario comunale, consiglieri di maggioranza, qualche consigliere di opposizione e quattro dipendenti rimangono in quarantena per i prossimi giorni a seguito dei contatti avuti con l'esponente di giunta che ha contratto il Coronavirus dopo che la moglie, anche lei contagiata, aveva partecipato al convegno del 20 e 21 febbraio all'Università di Udine. Marito e moglie sono in buono stato di salute. Non è stato effettuato nessun tampone, visto che nessuno dei soggetti coinvolti presentava sintomi.

Il Comune, come ha dichiarato la sindaca Daniela Briz, nonostante le defezioni continuerà a mantenere i servizi con i dipendenti non sottoposti alla quarantena. Anche alla Farmacia Roussel di Piazza Don Comelio non c'è sosta per il personale chiamato a dare risposta ai cittadini: «Una giornata normalissima ha raccontato il farmacista non ci sono state battute particolari sul coronavirus, le richieste sono state le solite, il lavoro prosegue con calma e la popolazione si comporta bene, anche in funzione preventiva. Tutto ciò è positivo secondo noi e la situazione è sotto controllo».

Rimane invece un problema di scorte di mascherine e Amuchina: «Quelle sono introvabili dappertutto in zona», conferma il farmacista.

