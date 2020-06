REGIONE

UDINE Settimana di gran lavoro in Regione. Le convocazioni di due Commissioni permanenti - la IV e la II - chiuderanno il mese di giugno lavorando l'una al mattino e l'altra al pomeriggio di domani, rispettivamente su tematiche ambientali e di promozione turistica, mentre il mese di luglio si aprirà con due giornate di Consiglio regionale dedicate all'esame del disegno di legge 96, contenente disposizioni in tema di Paesaggio, Urbanistica ed Edilizia, e a una serie di mozioni riguardanti fra l'altro salute, istruzione, economia. Nel dettaglio, all'ordine del giorno della IV Commissione, presieduta da Mara Piccin (Forza Italia) figurano innanzitutto due audizioni in merito all'impianto di rifiuti non pericolosi nel Comune di Manzano. Gli incontri, che vedranno i commissari collegati in videoconferenza con gli auditi, sono rispettivamente con il primo firmatario della petizione 25 presentata contro la richiesta di ampliamento dell'inceneritore, e poi - alla presenza dell'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro e di Arpa Fvg - con gli amministratori dei Comuni interessati (Manzano, Buttrio, Pavia, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese, Corno di Rosazzo, Premariacco) e i rappresentanti della società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, di associazioni ambientaliste riconosciute e del Coordinamento dei Comitati. Farà seguito l'illustrazione della proposta di legge 77, firmata da Furio Honsell di Open Sinistra Fvg, concernente disposizioni per la promozione di iniziative e azioni positive per limitare le emissioni di anidride carbonica da fonti fossili e il riscaldamento globale antropogenico. Infine, in calendario anche la risposta da parte dell'assessore all'interrogazione presentata dal consigliere Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar) in merito alle criticità dei benzinai della fascia confinaria del Fvg. Convocazione alle 14.30, in modalità telematica, per la II Commissione permanente, presieduta da Alberto Budai (Lega), che in apertura tratterà la modifica della legge 21/2016 concernente interventi per la promozione della rete dei percorsi in mountain bike, e poi svolgerà in merito una nutrita serie di audizioni con i soggetti interessati, in elenco una novantina. La seduta della Commissione sarà trasmessa in diretta streaming audio e video sul sito istituzionale del Consiglio regionale. L'esame del ddl 96 aprirà mercoledì 1 luglio i lavori dell'Assemblea legislativa Fvg convocata per due giornate consecutive, prima che in Consiglio regionale prenda il via l'iter che a fine mese porterà a votare l'assestamento di bilancio 2020. Per lo stesso giorno è fissato l'esame anche di due mozioni: la 180, sulla necessità di attivare ogni strumento finanziario utile a rafforzare l'assistenza territoriale e ospedaliera, primo firmatario Tiziano Centis (Cittadini); la 183, sul piano strategico per il sostegno agli anziani in condizione di fragilità. Giovedì 2 luglio, dopo il Question time, sei mozioni: sulle misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono universitario, sulla necessità di contrastare ogni ipotesi di declassamento della sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Trieste, sulla Zona franca di emergenza. sulla zona logistica semplificata e la mozione riguardante il Tagliamento, perché il re dei Fiumi sia patrimonio Unesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA