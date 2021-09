Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE A Udine, in 13 anni le emissioni di anidride carbonica sono calate del 22,84% e il traguardo è di ridurle di un ulteriore 17,16 entro il decennio. Con questo obiettivo, il Comune di Udine ha dato il via libera al Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, «un progetto di respiro europeo ha spiegato l'assessore all'ambiente Silvana Olivotto che ieri l'ha presentato in giunta -, che mira a ridurre di almeno il 40% le...