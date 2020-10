Nulla cambia per ora, a livello liturgico. Le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 lascia invariato quanto previsto nel protocollo del 7 maggio circa battesimi, matrimoni, prime comunioni, cresime o funerali. Tra le raccomandazioni, quella contenuta nel Dpcm del 13 ottobre: non va superato il numero di 30 invitati sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Ovvero potranno essere svolte in chiesa sempre rispettando il distanziamento sociale e con l'obbligo per i partecipanti di indossare la mascherina. È consentita la presenza di massimo 200 persone nelle chiese più grandi, ma ogni edificio religioso ha determinato il numero massimo dei presenti in base alla grandezza della struttura. Gli sposi non sono obbligati a indossare la mascherina durante la funzione e potranno scambiarsi anche il tradizionale bacio. Chi presentano sintomi influenzali o temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° non potrà partecipare alla cerimonia. Resta salvo il fatto che per il post cerimonia, varranno le regole anti assembramento dei ristoranti.

La diocesi di Udine nel frattempo, in via prudenziale, sentite le autorità sanitarie locali, ha ritenuto opportuno sospendere due cicli di incontri in programma nelle prossime settimane, quelli relativi alle otto foranie del territorio con i Consigli Pastorali e quello relativo al ciclo formativo previsto a novembre 2020, dal titolo «La terza edizione italiana del Messale Romano».

