UDINE Rimane chiuso l'hotel più più prestigioso del centro di Udine, l'Astoria. La struttura di piazza XX Settembre ha deciso di aspettare tempi migliori, quando i viaggi tra regioni e, soprattutto, tra Stati, torneranno ad aumentare. «Abbiamo deciso di tenere chiuso spiegano - perché gli spostamenti sono ancora per la maggior parte bloccati. Solo da qualche giorno si può viaggiare tra le regioni italiane, ma noi lavoriamo tantissimo con gli stranieri e, comunque, anche il movimento interregionale è bassissimo». Allo stato attuale, il gioco non vale la candela: «La maggior parte dei nostri ospiti spiegano ancora dall'albergo - viene da fuori». Non c'è ancora una data di apertura, tutto dipenderà da come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni: «Aspettiamo che gli Stati decidano se ci vogliono fare la guerra o no. L'Austria sembra voglia bloccarci, la Germania vorrebbe un corridoio. Al momento la situazione è in stallo. Molte cose dipenderanno dalla curva epidemiologica. Per aprire, aspettiamo che ci sia mercato». L'Hotel Astoria, spesso scelto dalle squadre di calcio che arrivano a Udine, aveva ospitato poco prima del lockdown la Fiorentina: dopo il match con l'Udinese, si è scoperto che uno dei giocatori toscani era risultato positivo al coronavirus.

Situazione di stallo sulla piazza centrale della città: per il progetto di occupazione del plateatico non c'è ancora una data certa di avvio. Dopo l'accordo tra i dieci operatori per quanto riguarda l'arredo (i bar hanno deciso per il noleggio di sedie, tavoli e ombrelloni, per il costo di 250euro al mese), si attende un progetto complessivo che preveda anche la copertura del plateatico e le fioriere. Della prima, si è occupato il titolate del Bar Elite, Adriano Pez: «Ho chiesto informalmente un preventivo ha detto , e per 400 metri quadrati spenderemmo 80 euro per ogni locale». A breve dovrebbe esserci una nuova riunione tra i gestori per decidere come proseguire. «In qualche modo ha detto Pez - ce la faremo. È un'opportunità da cogliere».

