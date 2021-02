SPILIMBERGO

«Sono stati due mesi drammatici, che non potremo mai dimenticare. Se siamo finalmente usciti da questa tragedia, lo dobbiamo all'encomiabile sforzo del personale della struttura (moltissimi gli operatori che si sono, a loro volta, ammalati), alla preparazione dei sanitari che hanno seguito il nostro focolaio, alla preziosa collaborazione del Dipartimento di prevenzione dell'Asfo e all'affetto che la città ci ha sempre fatto sentire». Sono le parole di Lucia Cozzi, presidente della Casa di riposo di Spilimbergo, che ha ripercorso le settimane vissute in apnea.

«La nostra comunità ha pianto la scomparsa di ben 42 anziani ospiti positivi al Covid - ha aggiunto -: alle loro famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza per queste perdite così dolorose». Cozzi ha anche ufficializzato la fine dell'emergenza, appena certificata dall'Azienda sanitaria: «Nei prossimi giorni inizieremo a concentrare le chiamate e videochiamate nei pomeriggi per consentire, sempre nel rispetto del distanziamento e dei protocolli, di aumentare le attività di animazione del mattino attraverso la creazione di gruppi di lavoro contenuti dedicati a laboratori specifici sulla base dell'interesse degli ospiti». Lentamente, ma si riparte.

L.P.

