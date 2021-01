IL CASO

SAN DANIELE Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti lo sconcertante episodio verificatosi nella tarda serata di martedì a San Daniele del Friuli. Da quanto ricostruito al momento dai carabinieri un gruppo di quattro persone, armato di bastoni, si è presentato all'interno di un appartamento della cittadina collinare, prendendo di mira un ragazzo che lì ci abita assieme alla fidanzata. Una specie di spedizione punitiva con il giovane che è stato picchiato e poi lasciato a terra ferito. Il giovane, che ha denunciato l'accaduto ai militari dell'arma, è stato poi medicato all'ospedale di San Daniele e quindi dimesso. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Secondo quanto si è appreso dalle forze dell'ordine, la vittima del pestaggio conosceva i suoi aggressori. In passato si erano già verificati episodi di violenza, anche se meno gravi rispetto a quanto accaduto martedì sera. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi. I carabinieri di San Daniele stanno già procedendo all'identificazione dei responsabili. A Majano invece martedì mattina i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile di Udine, hanno arrestato un 49enne del luogo, pregiudicato. Il provvedimento restrittivo è avvenuto a causa di un cumulo di pene di un anno e 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio messi a segno tra la provincia di Udine e Brescia dal 2012 al 2016. L'uomo è stato condotto in carcere a Udine.

TRUFFE

Nel Medio Friuli si sono inoltre segnate due truffe delle banconote, due messe a segno e una tentata, a distanza di poche ora l'una dall'altra. Nel tabacchino di piazza della Vittoria a Mereto di Tomba una donna è entrata, poco dopo le 18, e ha consegnato al figlio della titolare una banconota da 50 euro, poi risultata falsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mortegliano. Al bar Sport di Visco, sempre nel pomeriggio di martedì, poco prima delle 17, una donna ha cercato di pagare con 50 euro ma in questo caso i titolari si sono accorti in tempo che i soldi erano falsi e hanno subito chiamato i carabinieri di Aiello del Friuli. La donna è riuscita a riprendere la banconota ed è fuggita. Tentativo di truffa infine anche al bar Arizona di via Colombo, a Pasian di Prato, attorno alle 18. Due uomini hanno tentato di pagare con una banconota da 100 euro ma la titolare si è accorta in tempo che, anche in questo caso, si trattava di denaro falso. I truffatori sono fuggiti e la merce non è stata consegnata. Indagini dei carabinieri.

Scovato un passeur di immigrati clandestini in Albania. Si tratta del 33 enne albanese Meko Majerdi, scovato lo scorso 13 gennaio, dalla polizia del suo paese, nella città di Pogradec. L'uomo deve scontare una pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, emessa a seguito della condanna del tribunale di Udine, per fatti che si sono verificati a Tarvisio il 25 e 28 aprile 2016. È stato protagonista di almeno due episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa, posta in essere dalla Polizia di Frontiera di Tarvisio, ha permesso di accertare che il soggetto, assieme ad altri due connazionali, aveva favorito l'ingresso illegale di 18 afghani e 9 pakistani. A bordo di due veicoli, uno con targa francese e l'altro con targa albanese, trasportava i migranti clandestini in Italia, dopo averli prelevati in Ungheria. Una delle due auto era dedicata al ruolo di staffettal 'altra era per il trasporto dei clandestini. Sono in corso le procedure estradizionali.

