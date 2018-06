In barca da Marano a Lignano, un'estate da 20mila attracchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOMARANO È ripartito il servizio di motonave MaranoLignano, che quest'anno punta a raggiungere quasi 20mila attracchi durante la stagione estiva. Da Saf fanno sapere che è in crescita il trend delle richieste, soprattutto di cicloturisti e che domenica si registrano picchi da tutto esaurito. Il servizio marittimo di Saf collega Marano a Lignano con 4 tratte al giorno, più una corsa serale ogni weekend in alta stagione. La traversata dura 40 minuti: si può prendere il bus da Udine, destinazione Marano, e poi imbarcarsi in motonave,...