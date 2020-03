(li.za.) Se i numeri del Covid-19 fanno paura, altrettanto spaventano quelli relativi alle perdite subite da ristorazione e pubblici esercizi tra Udine e provincia che oscillano tra il 60 e l'80%. Le regole che prima erano solamente indicazioni, da sabato notte sono diventate obbligatorie spiega Antonio Dalla Mora, presidente mandamentale della Bassa Friulana e consigliere nazionale Fipe di Confcommercio cercando di fare chiarezza sul recente Decreto del presidente del consiglio dei ministri. Anche qui sottolinea - c'è un paradosso. Si va a dormire con alcune regole e ci si sveglia con altre. Adesso nei pubblici esercizi c'è questo modo di interpretare, secondo noi sbagliato, anche se le regole le applichiamo. C'è un'inversione dell'onere della responsabilità che ora è a capo dei gestori che devono far rispettare le distanze e contingentare gli ingressi. Prima erano delle indicazioni, con il Decreto dell'8 marzo sono diventate disposizioni. Disposizioni che in Friuli rischiano di mettere in ginocchio il settore, comportando una perdita ulteriore. La perdita è già talmente drammatica ammette Dalla Mora - che l'unica cosa che possono ancora comportare è la chiusura degli esercizi. Io credo che si va avanti così, se non vengono inseriti e approvati presto gli ammortizzatori sociali e gli sgravi fiscali e gli altri provvedimento relativi a sospensioni di oneri, ci sarà veramente una serie di chiusure tra i pubblici esercizi. Il Friuli, fortunatamente, non è una zona rossa, ma anche qui gli aiuti definiti finora sembrano insufficienti ai pubblici esercizi, per fortuna non siamo zona rossa e questo è il lato positivo. Quello che per noi è paradossale è che ci si dice di tenere aperto, che abbiamo una funzione sociale perché si rende vivo il contesto, ma allo stesso tempo si disincentiva la gente a frequentare i nostri locali. Questo non può che comportare una perdita immensa. Parole che rendono auspicabili, come chiedono tanti esercenti friulani, misure sufficienti a sostenere bar e ristoranti, è necessario, non auspicabile chiosa Dalla Mora - Senza questo genere di provvedimenti abbiamo vita limitata, non si riuscirà ad andare avanti molto e si parla di giorni. Quanto ai farmacisti, ci si rivolge tanto anche a noi - afferma Antonella Colutta - siamo tutti disponibili, con turni allargati. Non ci sono problemi di forniture di farmaci e per quanto riguarda i disinfettanti riusciamo ancora ad accontentare tutti.

