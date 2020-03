IN AUTOSTRADA

PALMANOVA Paura ieri sull'A4 quando è stato dato l'allarme per un veicolo che viaggiva in senso contrario di marcia. L'auto viaggiava contromano sugli svincoli autostradali di Palmanova ma scattato l'allarme, una pattuglia della Polizia Stradale si è precipitata sul posto, riuscendo a fermare la vettura prima che la situazione degenerasse in qualcosa di ben più grave, come un incidente frontale.

I FATTI

Lunedì pomeriggio, le telecamere della sala radio di Autovie Venete hanno inquadrato il mezzo condotto da un cittadino albanese di 58 anni che aveva evidentemente sbagliato direzione e stava percorrendo nel senso contrario il cosiddetto nodo di Palmanova, creando un gravissimo pericolo per la propria e l'altrui incolumità. Fortunatamente l'intervento tempestivo di una pattuglia nella zona in cui si è verificato l'episodio - sulla quale è anche presente il cantiere per la costruzione della terza corsia - ha permesso di evitare il peggio. La zona tra l'altro è caratterizzata da un curva che rende difficoltoso avvistare ed evitare il pericolo potenziale costituito da un veicolo contromano. Gli agenti della Polstrada poi, assieme al protagonista della vicenda, si sono recati al vicino comando e hanno proceduto al ritiro della patente di guida del soggetto, con il conseguente fermo amministrativo del mezzo che, come previsto, è stato affidato per la custodia, al soggetto stesso.

LA SECONDA VOLTA

L'uomo però, impegnatosi a parcheggiare il mezzo in un luogo chiuso di cui aveva disponibilità, imboccata ancora l'autostrada al vicino casello di Palmanova ha nuovamente invertito il senso di marcia sulla carreggiata, venendo questa volta bloccato dagli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete. A questo punto il mezzo è stato sottratto definitivamente alla sua disponibilità. La sanzione pecuniaria per la violazione commessa sarà individuata dalla Prefettura competente alla quale saranno trasmessi il verbale e la patente ritirata. Resta il fatto che solo per un fatto di fortuna non si è arrivati a un incidente che avrebbe potuto dare esiti anche molto gravi.

