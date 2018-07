In auto con la penna frangivetro Denunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERIUDINE Scoperti dai carabinieri in automobile mentre procedevano sulla strada statale Pontebbana con a bordo della macchina su cui viaggiavano una penna frangivetro con un'anima di ferro, della lunghezza di quindici centimetri, e con una vite innestata nella parte posteriore per renderla idonea alla frantumazione dei cristalli e un cacciavite della lunghezza di quindici centimetri.Un inedito strumento che non è passato inosservato all'occhio attento dei militari dell'Arma, che hanno provveduto al controllo.A finire nei guai, dopo...