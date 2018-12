In aumento i reati contestati alle imprese Fvg in controtendenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOUDINE Se nel Nordest calano i reati contestati alle imprese e agli enti, la nostra regione va in netta controtendenza rispetto ai dati evidenziati all'assemblea annuale di oltre 400 commercialisti riuniti nei giorni scorsi a Padova.Solamente nel Friuli Venezia Giulia, infatti, si rilevano procedimenti in crescita: si è passati dai 17 del 2012 ai 25 del 2016 con un picco di 45 nel 2015. Una regione, il Friuli Venezia Giulia, che spicca anche per l'applicazione delle misure cautelari che sono state in totale 17 nel quinquennio,...