IN AULA

TRIESTE Quando questa settimana la legge Omnibus, da ieri all'attenzione del Consiglio regionale, sarà approvata, i sindaci del Friuli Venezia Giulia avranno una speranza in più di veder aumentare la propria indennità, attualmente la più bassa d'Italia.

Un emendamento condiviso da maggioranza e opposizione, con la sola eccezione del Movimento 5 Stelle, «interviene per apportare le modifiche normative che consentiranno poi alla Giunta, in un percorso condiviso con tutte le forze in Consiglio, di giungere a stabilire le cifre dell'aumento», ha spiegato infatti a margine l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

QUESTIONE DI EQUITÀ

Il percorso per giungere a questo passo è stato avviato parecchi mesi fa, «quando il raffronto con le indennità delle Regioni a Statuto speciale ci vedeva ultimi ha ricordato Roberti - Nel frattempo, con norma nazionale, sono aumentate le indennità dei sindaci delle Regioni ordinarie, così oggi i nostri primi cittadini sono i meno pagati d'Italia».

Per staccare l'assegno maggiorato ci vorrà ancora qualche mese, «comunque entro la fine dell'anno», assicura sempre l'assessore Roberti, che nell'agosto del 2019, in una riunione del Cal, aveva esplicitamente chiesto un contributo del Consiglio delle autonomie per arrivare a definire un aumento accettabile.

LE CIFRE ODIERNE

Attualmente un sindaco di un Comune con meno di mille abitanti percepisce 893 euro lordi al mese, se non ha maggiorazioni, e il sindaco del capoluogo di provincia ha 5.052 euro lordi, che arrivano a 6.315 euro lordi con maggiorazione. In mezzo ci sono altre cinque fasce. Quanto sarà l'aumento è ancora difficile da quantificare, sebbene il Consiglio delle autonomie locali abbia già lavorato su questo tema, con le sue commissioni. L'indennità attuale è ferma alle cifre del 2011. La Regione ha già provato a ipotizzare un aumento solo sulla base dell'indicizzazione Istat, ma il risultato sarebbe stato minimo.

DUE MILIONI PER SANITARI

Tra gli emendamenti che saranno presentati nel corso dei lavori del Consiglio anche quello della Giunta riguardante l'incremento delle indennità per gli operatori sanitari che sono stati direttamente impegnati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid. Per tale finalità, «nel 2020 le risorse aggiuntive regionali destinati alla premialità sono incrementate dell'importo massimo omnicompresivo di 2 milioni», si legge nel testo dell'emendamento. Fa invece già parte dei contenuti del disegno di legge il provvedimento che fissa un minimo di permanenza in regione per i corregionali che fanno ritorno in Patria che per questo beneficiano di contributi. Dovranno mantenere qui la residenza per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.

FRONTI OPPOSTI

Ieri nelle illustrazioni fatte dai relatori di maggioranza e di opposizione le posizioni sono state nettamente diverse, così come i giudizi. Una norma «di ordinaria manutenzione», secondo il relatore di minoranza, il Dem Diego Moretti, uno «strumento articolato per sostenere l'economia del Friuli Venezia Giulia» secondo invece il capogruppo della Lega Nord, Mauro Bordin. «Senza pretesa di sistematicità, le leggi Omnibus sono necessarie - ha affermato il leghista - per introdurre revisioni, adeguamenti e messe a punto affinché il sistema, nei suoi svariati settori, funzioni in maniera più organica ed efficiente». Interviene, tra l'altro, in materia di bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale del comparto unico, società a partecipazione regionale. Gli innumerevoli interventi sono racchiusi in oltre 80 articoli. «È un testo costruito in un'ottica di semplificazione e sburocratizzazione delle norme ha detto l'assessore Roberti e perciò non poggia su alcun presupposto di tipo ideologico neanche nel settore sicurezza, ambito nel quale le norme impegnano 800mila euro in meno e allargano con 700mila euro la platea dei Comuni beneficiari, solo per consentire di coprire le spese di sanificazione». Ma Moretti ha insistito: «Siamo di fronte a provvedimenti spot che risolvono questioni particolari con norme generali. In commissione ha aggiunto abbiamo contrastato le norme sull'edilizia e l'urbanistica che prevedono la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria come i nuclei di verde in aree di riqualificazione. Proposte del genere ha proseguito Moretti rischiano di accentuare la cementificazione e azzerare aree verdi che nono possono essere considerati balzelli da pagare, ma elementi di qualità della vita». Ieri sono stati votati a maggioranza i primi 3 articoli che riguardano norme di natura finanziaria e i contenuti del Capo VII (ve n'è 13), in tema di Risorse agroalimentari e forestali e montagna, e quelli su ambiente ed energia.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA