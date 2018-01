In arrivo nuovi contributi per i danni da orsi, lupi e linci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DELIBERATRIESTE Via libera dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla caccia Paolo Panontin al regolamento che modifica quello per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie orso bruno, lince e lupo alle quali si aggiunge lo sciacallo dorato. Nel dettaglio le principali modifiche riguardano l'aumento del contributo massimo erogabile per la...