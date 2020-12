CONTROLLI

UDINE Sorpresi all'interno di una birreria ballavano e brindavano all'imminente arrivo del Natale. Uno scambio d'auguri che è costato caro al titolare di una birreria di San Giorgio di Nogaro, il Todo Loco di via Fermi, nel centro commerciale Aquazzurra dove una cinquantina di persone si erano date appuntamento per trascorrere un momento conviviale. Da una prima ricostruzione, all'interno del locale ci sarebbero state una cinquantina di persone, che stavano ballando senza mascherina. Un numero considerevole di persone che ha attirato l'attenzione di alcuni vicini i quali, attorno alle 17, hanno segnalato i fatti ai militari dell'arma della Compagnia di Latisana. Accertato quanto stesse accadendo, per il proprietario della birreria è scattata una multa di 400 euro e la chiusura del locale per 5 giorni. A San Daniele invece l'esplosione di un bidoncino dei rifiuti ha fatto scattare una nuova battaglia del sindaco contro i botti di Capodanno. È accaduto la scorsa notte, quando ignoti hanno posizionato un piccolo ordigno esplosivo in un cestino. La scoperta ieri mattina. Informato dei fatti, il sindaco Pietro Valent ha annunciato che nelle prossime ore firmerà un'ordinanza restrittiva -per vietare l'utilizzo di petardi e botti su tutto il territorio comunale. «Registriamo un altro gesto d'inciviltà: uno dei bidoncini situati in piazza IV novembre è stato fatto saltare in aria, praticamente lacerato da un botto fortissimo, qualche cosa di più di un petardo. Vergogna». C'è infine anche il Fvg nella maxi operazione contro il riciclaggio, portata a termine con un blitz della Guardia di Finanza di Padova. Le perquisizioni sono scattate anche in altre 7 regioni. La frode sarebbe stata portata a termine in concorso da 35 persone. Reati tributari e truffe ai danni dello Stato e di altri enti pubblici tramite indebite compensazioni per un ammontare complessivo di oltre 7,3 milioni. A capo della compagine criminale si collocano un ex consulente fiscale e un programmatore informatico veneti, destinatari di misure restrittive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA