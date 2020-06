IL BILANCIO

UDINE 2.500 richieste di aiuto, quasi una decina di suicidi e ben oltre 10 i tentativi di togliersi la vita, nonché numerosi accessi al pronto soccorso per presunti problemi cardiaci, rivelatisi poi attacchi di panico. E' l'emergenza psicologica dall'inizio del lock down e ben lontana dall'essere terminata, ma gli psicologi scesi in campo come volontari e che hanno cercato di farsi ascoltare dalle istituzioni per quest'emergenza nell'emergenza, hanno trovato il muro.

VOLONTARI DELLA MENTE

«Siamo scesi in campo subìto a inizio marzo spiega il dottor Roberto Calvani, presidente dell'ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia a livello regionale abbiamo cercato di prendere contatti con l'assessorato alla salute e con le aziende sanitarie, ma ci siamo dovuti attivare per conto nostro, senza appoggi».

Così ben 350 psicologi della regione si sono messi a disposizione, gratuitamente, per un servizio di supporto diretto on line e, con l'ordine dei farmacisti, hanno distribuito opuscoli anti panico e una guida anti stress perché il lungo lockdown ha segnato profondamente migliaia di cittadini del Fvg. «Da subito le richieste on line hanno iniziato ad aumentare e sono anche preoccupanti, a oggi ne contiamo oltre 2.500». Un aiuto fatto tutto su base volontaria, mentre hanno proseguito regolarmente nel loro lavoro, sempre presenti nei reparti ospedalieri e nella neuropsichiatria infantile «e senza essere stati dotati di protezioni» precisa il presidente.

LE RICHIESTE NEGATE

L'unica apertura da parte della regione è stato permettere agli psicologi di entrare nella sala operativa della Protezione civile, a fronte di numerose richieste e proposte cadute nel vuoto. «Avevamo chiesto l'attivazione di un'équipe di emergenza per altro prevista da un accordo Stato-Regioni del 2006 dando la nostra disponibilità per attivarla dentro i pronto soccorso degli ospedali, tant'è che, dai nostri monitoraggi, il 30% degli accessi al Pronto soccorso per presunti problemi cardiaci, erano in realtà attacchi di panico. La nostra presenza poteva prevenire anche questi accessi inappropriati».

Ma l'équipe non è mai stata attivata, così come gli psicologi non hanno ottenuto risposta alla richiesta di collaborare con medici e infermieri dentro i reparti per fornire loro un supporto diretto. «Molti operatori lamentavano, ad esempio, disturbi del sonno, basti pensare a quanti non potevano far ritorno alle loro case per timore di contagiare i familiari» e sono stati tanti, in effetti, gli operatori sanitari che hanno praticamente vissuto tra le mura dell'ospedale o nella cantina di casa per proteggere genitori e figli, mentre s'impegnavano a gestire un'emergenza sanitaria mai vista prima. «Inoltre prosegue Calvani avevamo chiesto anche l'inserimento di uno psicologo nelle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale attivate per attività domiciliari ai pazienti Covid e nelle case di riposo, ma anche su questo punto siamo stati ignorati». Il presidente lamenta apertamente una «chiusura della parte ospedaliera e delle istituzioni nei confronti delle strutture territoriali: così ci priviamo di un grande contributo. Non c'è stata attenzione in Friuli Venezia Giulia a valorizzare le risorse presenti che potevano fare di più. Se 350 persone si sono attivate volontariamente e hanno ricevuto 2.500 richieste, questo significa che il bisogno c'è. Non chiediamo tanto, ma almeno qualche assunzione».

NON E' FINITA

Passato il panico per il lockdown, arriva quello della crisi economica, «registriamo un'esplosione di difficoltà da questo punto di vista ammette Calvani oltre a suicidi e violenze domestiche». Così, gli psicologi stanno cercando di portare avanti iniziative sotto lo slogan Non c'è vera salute, se non c'è salute psicologica che è un diritto per tutti, non solo per chi può pagare. Tra chi ha perso il lavoro e chi si trova a fare i conti con grosse perdite, il disagio psicologico è destinato ad aumentare e sono sempre meno quelli che lo psicologo se lo possono permettere. Ma allora che fa chi ha bisogno e non può pagare? «La lista d'attesa è di un anno per accedere ai servizi, anche per i bambini e tutto questo è una vergogna». Eppure ci sono situazioni di emergenza psicologica, come emerso durante gli incontri con la Procura e con l'Ordine degli avvocati, ma questi professionisti non possono continuare a fare solo volontariato. «Se si istituisse l'unità per l'emergenza nelle aziende sanitarie, il problema si potrebbe migliorare. Ci saremmo aspettati maggiore considerazione da parte delle istituzioni che avrebbero avuto anche un risparmio economico: meno farmaci, meno ricoveri impropri e anche meno istanze nelle aule di tribunale. Purtroppo ci aspettiamo che questi mesi abbiano seminato ulteriore disagio e queste persone arriveranno ai Servizi che non sono pronti. Magari su 10 medici si poteva assumere uno psicologo e avevamo detto anche questo all'assessore Riccardi».

I BAMBINI

Un'ulteriore proposta fatta dall'ordine riguarda i bambini, che a settembre torneranno sui banchi di una scuola che faranno fatica a riconoscere. Sarà tutto nuovo, come lo è stato il lockdown, la pandemia, l'emergenza, situazioni difficili da spiegare a un bambino e altrettanto difficili per lui da comprendere. «Questo è un aspetto su cui avremmo voluto lavorare in termini preventivi conclude Calvani cercando di capire quale sia stata l'esperienza dei bambini, in modo da fornire suggerimenti utili e stendere linee guida regionali per il ritorno a scuola, magari da condividere con altre regioni. Persino il mondo del calcio ha predisposto un piano A e un piano B e C, altrettanto si poteva fare per la scuola, ma anche qui non abbiamo ottenuto risposta».

Lisa Zancaner

